Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele - Son Dakika
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Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele

6 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.

Altıntaş'ta uyuşturucu ile mücadele, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı.


Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısına Belediye Başkanı Arif Teke ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Madde bağımlısı kişilere yönelik tedavi yöntemlerinin konuşulduğu toplantıda, uyuşturucu ile mücadele yöntemleri hakkında karşılıklı görüş alış verişlerin bulunulmasının ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu, tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra toplumunda bu konu üzerinde hassasiyet ile durması gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

Arif Teke, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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