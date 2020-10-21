Altıntaş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Oysu köyünde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlılar E.D. ve K.Ö'nün adreslerine düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda, evin çatısına serilen çarşafta kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 608 gram esrar, 11 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
- Kaynak: AA
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