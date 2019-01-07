Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta Yangın

Altıntaş'ta Yangın

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Koca'ya ait evde sobadan çıkan alevler ve közler yangına sebebiyet verdi. Yangın esnasında evde olmayan Mehmet Koca durumu fark etti ve komşularına haber verdi. Altıntaş İtfaiyesi ve köylülerin gayretiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Oysu Köyü Muhtarı Murat Girgin, yaptığı açıklamada, "Sobadan çıkan alev ve közler evin yanmasına sebebiyet verdi. Yangın esnasında evde yalnız yaşayan Mehmet Koca, dışarıdan dönüşünde durumu fark edip köylümüze haber verdi. Köydeki yangın tankeri ve Altıntaş itfaiyesinin çalışmalarıyla yangını başka bir eve sıçramadan söndürdük. Yaklaşık 20 bin liralık hasar oluştu. Kaymakamlığımız hemen olaya müdahil oldu ve gerekli çalışmaları başlattı. Ayrıca köylümüzde el ele vererek kardeşimizin evini tekrar yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:57 Kaynak: İHA

Kütahya, Altıntaş, 3. Sayfa
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