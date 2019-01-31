Son Dakika Haberleri: Altıntaş'ta Yangın

Altıntaş'ta Yangın

1 saat önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Pınarcık köyündeki yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Pınarcık köyündeki yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yaşar'a ait evde belirmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Altıntaş ve Aslanapa Belediyesi itfaiye ekiplerince 2 saatlik çalışma sonucu diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Söz konusu evde kimsenin ikamet etmediği belirtildi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Ahmet Yaşar, Kütahya, Altıntaş, 3. Sayfa
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