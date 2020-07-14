Altıntaş'ta yol çalışmaları - Son Dakika

Altıntaş'ta yol çalışmaları

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yapımı tamamlanan Yaylaköyü-Osmaniye yolunda incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yapımı tamamlanan Yaylaköyü- Osmaniye yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Mustafa Sait Acaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Köydes programı Yaylaköyü-Osmaniye arası 3 kilometre 1. kat sathi kaplama işi kapsamında bulunup tamamlanmış olan ve kullanıma açılan yolu yerinde inceledik. Devletimiz köylümüzün huzuru ve rahatı için çalışıyor. Köy yollarımızda var olan eksiklerimiz ve tarım arazilerine giden yollarda sürekli bakım çalışmaları yapılıyor. Altıntaş ilçemiz tarım potansiyeli yönüyle ilimizin en değerli ilçesidir. Bu bilinçle arazi yollarımıza da ağırlık veriyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Osmaniye, Altıntaş, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altıntaş'ta yol çalışmaları - Son Dakika
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