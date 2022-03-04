Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

04.03.2022 19:50
Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince üç adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine ilçede üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, bir adet mini suikast silahı, toplam 34,8 gram esrar maddesi ve 175 adet kullanıma hazır sentetik ecza sınıfına giren hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.C., G.C. ve C.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Altıntaş, Suikast, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altıntaş'taki operasyonda mini suikast silahı ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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