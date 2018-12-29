Altıntaş Tarihinde İlk Kez Eksi 14
1 saat önce
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini arttırmasıyla ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında eski 14 dereceye gece saatlerinde düştü.
Kütahya
'nın Altıntaş
ilçesinde kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini arttırmasıyla ilçede hava sıcaklığı sıfırın altında eski 14 dereceye gece saatlerinde düştü.
ilçede etkili olan kar yağışı, yerini ayaza bıraktı. Gece saatlerinde dondurucu soğuk etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Termometreler eksi 14 dereceyi gösterirken hissedilen sıcaklık eksi 18 olarak ölçüldü. Altıntaş tarihinde görülmemiş eksi 14 derece sıcaklık ölçüldü. Yetkililer su saatlerinin donmaması için uyarıda bulundu. Yaşlı ve hasta olanların sabah erken saatlerde sokağa çıkmamalarını istendi. Don olayının birkaç gün süreceği bildirildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:45 Kaynak: İHA
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