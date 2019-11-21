Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Sanayi Odası'na konuk olarak katılıp Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtımını yaptı.



Kocaeli Sanayi Odası'nın Kasım ayı meclis toplantısında, Kütahya Valisi Ömer Toraman ve Kütahya Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç'ın konuşmalarının ardından Zafer Kalkınma Ajansı Koordinatörü Kutlu Eser, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.



Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak, Sayın Valimiz Dr.Ömer Toraman başkanlığında Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ettik. Kocaeli Sanayi Odasının Kasım ayı meclis toplantısına katıldık ve akabinde İgsaş Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Yıldız ve Eloktirolik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamit Mücellit'i ziyaret ederek, Zafer Organize Sanayimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA