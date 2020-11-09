Altıntaş Zafer OSB'de enerji nakil hattı çalışmaları

Kütahya'da sunduğu teşvik ve imkanlar açısından, bölgenin en cazip yatırım yerlerinden biri olması beklenen Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde, enerji nakil hattı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Altıntaş, Zafer Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunduk. Enerji nakil hattında yoğun bir çalışma var. İşin bitmek üzere olduğunu gördüm ve ilçemiz adına sevindim. Enerji nakil hattı çalışmalarının bu ayın sonuna dek tamamlanması hedefleniyor. Emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA