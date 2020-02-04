Altıntaş Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Altıntaş Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Altıntaş Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü

6 saat önce

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi için Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Altıntaş Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü, System.String[]

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi için Zafer OSB ile Türk Telekom arasında iş birliği protokolü imzalandı.


565 hektar alanda 67 adet sanayi parselinde 3 yıl içerisinde haberleşme hizmetlerinin sunulabilmesi maksadıyla, elektronik haberleşme altyapısının tesisi, söz konusu altyapının mülkiyeti ve işletimi ile ilgili prosedür ve süreçlerin belirlenmesi protokolü imza töreni Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


İmza törenine; Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Hüsnü Canbaz, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Altıntaş Zafer OSB Müdürü Göksel Ilgaz ile Zafer OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


Protokol Vali Ömer Toraman, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Hüsnü Canbaz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç tarafından imzalandı.


Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Toraman, "Yatırımcılara altyapısı hazır parsel taahhüdünde bulunuyoruz ve çok uygun şartlarla yatırıma davet ediyoruz. İmzalanan protokolle birlikte önemli bir eksiliği gidermiş olduk. OSB'ye Telekom altyapısını getirmiş olacağız" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
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