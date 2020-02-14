Altıntaş Zafer OSB yatırım programına alındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altıntaş Zafer OSB yatırım programına alındı - Son Dakika Ekonomi

Altıntaş Zafer OSB yatırım programına alındı

7 saat önce

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi, Zafer Kalkınma Ajansı, Milletvekilleri ve iş insanlarının çalışmaları sonucu Altıntaş Zafer OSB, "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2020 yılı yatırım programına alındı.

Altıntaş Zafer OSB yatırım programına alındı, System.String[]

Altıntaş Zafer OSB Yönetimi, Zafer Kalkınma Ajansı, Milletvekilleri ve iş insanlarının çalışmaları sonucu Altıntaş Zafer OSB, "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, 2020 yılı yatırım programına alındı.


Böylelikle Türkiye'nin yatırım ortamına büyük katkı sağlayacak, uluslararası yatırımlara uygun büyüklükte yatırım yeri sunacak olan Zafer OSB'nin altyapısı için mali kaynak teminine yönelik adım atıldı.


Kütahya Altıntaş Zafer OSB'nin 376 hektar alana sahip 1. etabının altyapısının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marifetiyle yapılması da yatırım programında yer aldı.


Altyapı projelerinin hayata geçirilmesiyle önemli yatırımlara ev sahipliği yapacak olan Altıntaş Zafer OSB'nin il, ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacağını kaydeden Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Altıntaş Zafer OSB'nin yatırım programına alınması için desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın Naci Ağbal, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve emeği geçen tüm yetkililere şükranlarımızı arz ederiz" dedi.


Kütahya'daki OSB'lerin fiili olarak dolmasıyla birlikte yatırımcılara uygun yatırım yeri temini için kurulan Altıntaş Zafer OSB, büyük ulaşım ve altyapı projelerinin kesişim noktasında yer alması, yatırım alanı büyüklüğü ve Kütahya'nın istihdam avantajları ve teşvikler yönünden sanayi yatırımları için önemli bir cazibe merkezi konumunda bulunuyor. - KÜTAHYA

Altıntaş, Kütahya, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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