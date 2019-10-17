Son Dakika Haberleri: Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Yaşam Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

45 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ellerine Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ellerine Türk bayrağı olan yüzlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.


Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, bölgeye barış ve huzur getirmek için, kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Kaymakamımız Mustafa Sait Arcaklıoğlu, İl Genel Meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile personelleri, köy ve mahalle muhtarları, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın katılımıyla yürüyüş gerçekleştirdik.Marşlar, bayraklar ve kahraman Mehmetçiğimiz için yapılan sloganlar ile gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında, İlçemiz Ulu Cami önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, yürütülmekte olan operasyon için tek yürek halinde dualar edildi" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Barış Pınarı Harekatı, Altıntaş, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Traktör Sazi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mehdi Bebri'ye destek!
Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapanlara şafak operasyonu Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Çarşamba Belediye Meclisi 6 aylık huzur hakkını Mehmetçik'e bağışladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altıntaşlılardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]