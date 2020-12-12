Kısıtlama günlerinde de yaylayı tercih ettiler - Son Dakika

Kısıtlama günlerinde de yaylayı tercih ettiler

Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını yaylada değerlendiriyorlar

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlar, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama günlerini, sonbaharı andıran doğa manzarasıyla ünlü Altınyaka Mahallesi'nde geçiriyor.

Kumluca ilçesine bağlı Altınyaka Mahallesi, kış mevsiminin gelmesine rağmen halen sonbaharı andıran manzarası ile ziyaretçi çekiyor. Yazın ilçe halkının yayla olarak kullandığı mahalleyi vatandaşlar kış mevsimi olmasına rağmen korona virüs nedeniyle terk etmedi. Nüfus yoğunluğu yaşanan mahallede, hafta sonu uygulanan 2 günlük kısıtlamada da vatandaşların uğrak yerleri arasında yer aldı. Birçok rengi barındıran meyve bahçeleri yaylaya gelenlere eşsiz bir manzara sunarken, kısıtlama günlerinde şehir merkezlerinde yaşamak istemeyenlerinde tercihi haline geldi.

Yaklaşık 800 metre rakımındaki Altınyaka Mahallesi her ne kadar yaz tatilini geçirmek için gelen yazlıkçıları misafir etmiş olsa da aynı zamanda da değişik meyvelerin üretildiği hava ve verimli topraklara sahip bir yerleşim alanı olarakta dikkat çekiyor.

"Altınyaka her mevsim güzeledir"

İlçe merkezindeki mali müşavirlik yapan, yaz mevsimini Altınyaka'da geçiren ve kiraz üreticiliği yapan Zeki Turan(64), "Kumluca'mızın Altınyaka Yaylasında kış aylarının güzelliği daha bir başka oluyor. Buraya yerleşenler ya da yazlıkçı olup gelip gidenler bu güzellikleri görmek için hafta sonlarında gelirler. Cumartesi Pazar buralarda kalırlar. Hafta sonunu geçirdikten sonra pazartesi günü işlerine dönmek için geri giderler. Köyümüz güzeldir. Yeşildir. Sonbaharı da güzeldir. İlkbaharı da güzeldir. Kış'ın karıda güzeldir. Buralara yerleşmek isteyenler buralardan arsa ve arazi temin ederler. Etmeye çalışırlar. Köyümüzün güzelliği anlatmakla bitmez. Herkesi bekleriz. Cumartesi, pazar günleri de yurdumuzu etkisi altına alan pandemi nedeniyle kısıtlamadan yararlanan vatandaşlarımız hafta sonlarını burada geçirerek değerlendirirler" dedi.

"Pazartesi geri dönerler"

Selahattin Karakaya ise; "Altınyaka'mız sonbaharda yaprakların dökümü ile çok güzel olur. Altınyaka'ya gelen yazlıkçılar cuma gün akşam gelirler. İki gün geçirirler. Pazartesi günü de işlerine geri dönerler" diye konuştu.

İlçe merkezine 30, Antalya'ya 60 kilometre uzaklıkta olan Altınyaka'da yöresel market ve balık restoranları da beğeni topluyor.