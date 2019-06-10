Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi
2 saat önce
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Altınyayla
ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas
'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazilerde de zarara neden oldu.
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