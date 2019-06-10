Son Dakika Haberleri: Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi

2 saat önce

SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Altınyayla'da şiddetli dolu hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazilerde de zarara neden oldu.


Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 10:39 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Sivas, Altınyayla, Güncel
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