Altınyayla'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar için sahada - Son Dakika

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Altınyayla'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlılar için sahada
6 saat önce
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük ihtiyaçları, Kaymakamlık bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.
Söz konusu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş üstü birey ve kronik hastaların, belirlenen numaralara gelen çağrılarını değerlendiriyor. Talep edilen ihtiyaçlara cevap veren ekipler, market, eczane ve benzeri ihtiyaçları evlere götürerek teslim ediyor. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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