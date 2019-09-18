Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı
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Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtıErkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtı
Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; yeni mağazada takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar markanın ürettiği tasarım ürünler tüketiciyle buluşacak. - İSTANBUL
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