Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı
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Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı

5 dakika önce

Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtıErkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu.

Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı, System.String[]

Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtı


Erkek giyim sektörünün önemli markalarından Altınyıldız Classics, 191'inci mağazasını İstanbul Metropol AVM'de açtığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; yeni mağazada takım elbiseden, gömlek ve aksesuara kadar markanın ürettiği tasarım ürünler tüketiciyle buluşacak. - İSTANBUL

Altınyıldız, İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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