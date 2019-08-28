Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics A Milli Basketbol takımına desteğini sürdürüyor
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Altınyıldız Classics A Milli Basketbol takımına desteğini sürdürüyor

19 dakika önce

A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics, Dünya Kupası öncesinde başta A Milli olmak üzere tüm basketbol Milli Takımlarına desteklerinin süreceğini açıkladı.

Altınyıldız Classics A Milli Basketbol takımına desteğini sürdürüyor, System.String[]

A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics, Dünya Kupası öncesinde başta A Milli olmak üzere tüm basketbol Milli Takımlarına desteklerinin süreceğini açıkladı.


Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru olarak 2020 yılı sonuna kadar hizmet vereceğini duyurdu.Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar çok sayıda spor takımında sponsorluğa imza atan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceğini açıkladı.


Sponsorluk anlaşması kapsamında A Milli Basketbol takımının 2020 yılı sonuna kadar kullanacağı smokinler, günlük hayatta giyebileceği montlar, nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan travel takım elbiseler ve pantolonlar özel olarak tasarlandı. Anlaşma kapsamında düzenlenen fotoğraf ve video çekimlerinde ise antröner Ufuk Sarıca, Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Jordan Wilbekin yer aldı. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Altınyıldız, basketbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:43 Kaynak: İHA
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