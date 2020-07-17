Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı - Son Dakika

Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı

Türkiye'nin en çok tercih edilen erkek giyim markalarından olan Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını Dortmund'da hizmete aldı.

Türkiye'nin en çok tercih edilen erkek giyim markalarından olan Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını Dortmund'da hizmete aldı.

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Erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımlarına devam ediyor. Almanya'daki ilk mağazası Frankfurt'ta bulunan marka, normalleşme sürecine geçiş ile birlikte ikinci mağazasını Dortmund şehrinde açtı.


Söz konusu marka, Almanya'nın en önemli sanayi şehirleri arasında yer alan, kültür ve teknoloji şehri olarak bilinen Dortmund'da bir AVM'de yeni konseptiyle 170 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.


Marka, yeni mağazasında çok yönlü tasarımlarının yanı sıra inovatif tasarımları, takım elbiseden gömlek ve aksesuara kadar ürettiği günün her anına uygun stil sahibi ürünleri, müşterilerinin beğenisine sunuyor. Yurt dışında 22'nci mağazasını açan marka, yıl sonuna doğru Almanya'daki üçüncü mağazasını Köln'de açmayı planlıyor. - DORTMUND

Altınyıldız, Dortmund, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı - Son Dakika Ekonomi
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