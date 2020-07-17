Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı - Son Dakika

Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı

Altınyıldız Classics, Almanya'daki ikinci mağazasını Dortmund şehrinde açtı.

Altınyıldız Classics, Almanya'daki ikinci mağazasını Dortmund şehrinde açtı.

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Altınyıldız Classics'den yapılan açıklamaya göre şirket, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin azalması ile birlikte, yurt dışı atılımlarına devam ediyor.

Almanya'daki ilk mağazası Frankfurt'ta bulunan Altınyıldız Classics, normalleşme sürecine geçiş ile birlikte ikinci mağazasını Dortmund'da tüketici ile buluşturdu.

Şirket, Almanya'nın en önemli sanayi şehirleri arasında yer alan, kültür ve teknoloji şehri olarak bilinen Dortmund'da Thier Galerie AVM'de yeni konseptiyle 170 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.


Yurt dışında 22'inci mağazasını açan ve yıl sonuna doğru Almanya'daki üçüncü mağazasını Köln'de açmayı planlayan Altınyıldız Classics, yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncüsü olmaya devam edeceğini duyurdu.

Altınyıldız, Frankfurt, Dortmund, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altınyıldız Classics Almanya'da ikinci mağazasını açtı - Son Dakika Ekonomi
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