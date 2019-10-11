Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics "Benim markam"da ilk sırada yer aldı
Son Dakika Güncel Altınyıldız Classics 'Benim markam'da ilk sırada yer aldı

Altınyıldız Classics "Benim markam"da ilk sırada yer aldı

1 saat önce

Altınyıldız Classics, Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen "Benim markam" araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında, yüzde 22,5 ile tüketicinin ilk sıraya yerleştirdiği marka oldu.

Altınyıldız Classics

Altınyıldız Classics, Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen "Benim markam" araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında, yüzde 22,5 ile tüketicinin ilk sıraya yerleştirdiği marka oldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yeni Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi Z Raporu, eylül sayısında Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyasını kapağına taşıdı.

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin marka eğilimlerine ilişkin çarpıcı veriler sunan "Benim Markam" araştırmasının sonuçlarına göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22,5'lik oranıyla Türk tüketicisinin "Benim" dediği marka oldu. Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı.


"Benim Markam" araştırmasını oluşturan en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye'nin benimsediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi.


Güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı. Araştırma, markalara hedef tüketicilerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sunuyor.

Altınyıldız, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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