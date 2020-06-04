Altınyıldız Classics'den 'Babalar Günü' indirimleri

Erkek giyim sektörünün öncü markalarından Altınyıldız Classics, 23 Haziran tarihine kadar sürecek kampanyası ile hem babasına hediye almak isteyenler hem de yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere indirimler sunduğunu duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 'Babalar Günü'nü birbirinden özel ürünlerden hediye önerileri ve başarılı indirimlerle kutluyor. Altınyıldız Classics'in, 23 Haziran'a kadar sürecek indirim fırsatları ile alışverişi keyfe dönüştürürken Babalar Günü hediyesi de seçilebileceği aktarıldı. Babalar Günü dışında yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere de indirimlerin olduğu duyuruldu. İndirimlerin seçili t-shirt, gömlek ve pantolonlarda uygulandığı belirtildi.

Babalar Günü'ne özel ayrıcalıklardan yararlanmak isteyenlerin markanın mağazaları ve altinyildizclassics.com adresinden alışveriş yapabilecekleri bildirildi. - İSTANBUL