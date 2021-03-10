En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi Ödülü'nün sahibi belli oldu

Müşteri deneyimine yön veren sektör markalarının bir araya geldiği LIFT AWARDS 2021'de, En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi Ödülü'ne, Altınyıldız Classics layık görüldü.

Insider kişiselleştirme indeksine göre belirlenen 18 farklı kategoride; müşteri deneyimine yön veren, dijital dönüşüm ve deneyimlerini yeniden tanımlayan lider markaların buluştuğu LIFT AWARDS 2021'de, En Başarılı 360 Derece Müşteri İletişimi Ödülü erkek giyim markası Altınyıldız Classics oldu.

LİDERLİĞİMİZİ E-TİCARETTE DE SÜRDÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Pandemi nedeniyle online ortamda düzenlenen törende, açıklamada bulunan Altınyıldız Classics Online Satış Kanalları ve Pazarlama Direktörü Onur Uluğ "Perakende sektöründeki başarılarımızı e-ticarette de sürdürmeyi hedefledik ve başardık. İnternet sitesi ve mobil uygulamaları yeni yatırımlarla güçlendirerek pandemi nedeniyle değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri deneyimini mükemmelleştirecek birçok yeniliğe imza attık. Bu ödülü başta e-ticaret ekibimiz ve Altınyıldız Classics adına emek veren tüm çalışma arkadaşlarımız adına alıyorum. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz" dedi.