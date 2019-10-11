Son Dakika Haberleri: Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu
Son Dakika Güncel Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu

Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu

33 dakika önce

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen 'Benim markam' araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5 ile tüketicinin en çok tercih etttiği marka oldu.

Altınyıldız classics en çok tercih edilen marka oldu, System.String[]

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen 'Benim markam' araştırması sonuçlarına göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5 ile tüketicinin en çok tercih etttiği marka oldu.

Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk kez gerçekleştirilen ve Türk tüketicisinin marka eğilimlerini ortaya koyan 'Benim Markam' araştırmasının sonuçları açıklandı.

Buna göre erkek giyim alanında Altınyıldız Classics, yüzde 22.5'lik oranıyla Türk tüketicisinin 'Benim' dediği marka oldu. Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı.

Çalışmada, güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı. Araştırmayla markalara, hedef tüketicilerine uygun bir marka kişiliği ve kurumsal iletişim stratejilerini gözden geçirme ve pekiştirme fırsatı sunulması hedefleniyor.


Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:43 Kaynak: DHA
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