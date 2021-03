Altınyıldız Classics, erkek giyim sektöründe "Yılın En İtibarlısı" seçildi

Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ve bu yıl yedincisi gerçekleşen The ONE Awards 2020'de, erkek giyim sektörünün "Yılın En İtibarlısı" ödülüne Altınyıldız Classics layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve zaman içinde pazarlama sektörünün en önemli standartlarından birine dönüşen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri 2020, sahiplerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın en başarılı markalarının halk jürisi tarafın­dan seçildiği The ONE Awards 2020'nin ödül töreni salgın nedeniyle online ortamda düzenlendi.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen BR Mağazacılık Yönetim Kurulu Üyesi Enis Habif, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli ödülü Altınyıldız Classics ve BR Mağazacılık çalışanları başta olmak üzere tedarikçilerimizden lojistiğe tüm paydaşlarımız adına alıyorum. Altınyıldız Classics olarak, kumaş ve üretim kalitesi ile birleşen güncel şıklığı, müşterilerimizle buluşturmaktan gurur duyan bir markayız. Ne mutlu ki müşterilerimiz nezdinde de kabul gören itibarımız ve marka değerlerimiz bu ödülle bir kez daha taçlanmış oldu.

Oylarıyla sektörümüzde bizi birinciliğe taşıyan halkımızla kurduğumuz derin gönül bağının göstergesi olan bu ödül, aynı zamanda daha iyi işler yapmak için de ilham kaynağımız olacak. Bu güzel organizasyonda bizi bir araya getiren Marketing Türkiye başta olmak üzere, Altınyıldız Classics markasını kucaklayan değerli halkımıza ve bu ödülün mimarı olan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."