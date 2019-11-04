Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics ile yeni sezona geçişte "katmanlı giyim" trendi
Son Dakika Güncel Altınyıldız Classics ile yeni sezona geçişte 'katmanlı giyim' trendi

Altınyıldız Classics ile yeni sezona geçişte "katmanlı giyim" trendi

6 saat önce

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 sonbahar-kış sezonunda "katmanlı giyim" trendi sunuyor.

Altınyıldız Classics ile yeni sezona geçişte

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 2019-2020 sonbahar-kış sezonunda "katmanlı giyim" trendi sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, erkekler, hava sıcaklıklarının değişken olduğu kararsız havalarda bir yandan da iyi görünmek için oldukça çaba sarf ediyor.

Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics'in 2019-2020 sonbahar-kış sezonuna ait trençkot, ince puffer yelek ve bomber montları, sonbahara geçişin kurtarıcısı olurken yeni mevsime ayak uydurmak için erkeklere şık, rahat ve keyifli bir kullanım sunuyor.

Yeni sezonla birlikte sahip olunması gereken bu anahtar parçalar üst üste kullanıldığında "katmanlı giyim" trendine özel katman oyunlarına da ilham veriyor.

Sezonunun öne çıkan parçalarına Altınyıldız Classics mağazalarından ve "altinyildizclassics.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Altınyıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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