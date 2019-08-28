Son Dakika Haberleri: Altınyıldız classics'in a milli basketbol takım'larına desteği sürüyor
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Altınyıldız classics'in a milli basketbol takım'larına desteği sürüyor

19 dakika önce

ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics'in resmi giyim sponsoru olarak A Milli Takım başta olmak üzere tüm Basketbol Milli Takımlarına destek vermeye devam edecek.

Altınyıldız classics'in a milli basketbol takım'larına desteği sürüyor, System.String[]
ERKEK giyim markası Altınyıldız Classics'in resmi giyim sponsoru olarak A Milli Takım başta olmak üzere tüm Basketbol Milli Takımlarına destek vermeye devam edecek.

Çok sayıda spor sponsorluğuna imza atan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek. Firmadan yapılan açıklamada sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parçanın, Altınyıldız Classics tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandığı belirtildi.

Sporcuların özel günlerde kullanmaları için tamamı özel dikim olan smokinler ve nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan Jogger pantolonlara uzanan tasarımlar smart casual kombinler tasarlandı.

Gerçekleşen fotoğraf ve video çekimlerinde Antrenör Ufuk Sarıca'nın yanı sıra Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Jordan Wilbekin yer aldı.


Altınyıldız, basketbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:43 Kaynak: DHA
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