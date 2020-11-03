Altınyıldız Classics milli basketbolcuları giydirmeye devam edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics, sporcuları giydirmeye devam edecek.

Türk sporuna destek veren Altınyıldız Classics, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi giyim sponsoru olarak Millileri giydirmeye devam ediyor. Marka, bir yıl daha milli basketbolculara sponsor olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceklerini duyurdu.

Marka, sponsorluk kapsamında takım elbise ve casual kombinler hazırlayacak. - İSTANBUL