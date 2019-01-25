Altınyıldız Classics Nano Takım Elbise Koleksiyonu
34 dakika önce
Altınyıldız Classics, doğadan ilham alarak Nano teknolojisiyle ürettiği Nano takım elbise koleksiyonu sayesinde su damlaları şiddetli yağmurlarda bile kumaş üzerinden kolayca ve ıslatmadan akıp gidiyor.
Altınyıldız
Classics, doğadan ilham alarak Nano teknolojisiyle ürettiği Nano takım elbise koleksiyonu sayesinde su damlaları şiddetli yağmurlarda bile kumaş üzerinden kolayca ve ıslatmadan akıp gidiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, günlük hayatta ve özel günlerde rahatlıkla kullanabilecek leke ve kir tutmayan Altınyıldız Classics Nano Takım Elbise Koleksiyonunda 1. Takım Elbise 499,9 lira iken 2.Takım Elbise ise 299,9 lira.
Nano moleküllerin kumaş yüzeyinde gözle görülmeyen bir tabaka oluşturarak lekeler kumaşa işlemez, damlalar süzülüp gider.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: AA
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