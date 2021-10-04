Altınyıldız Classics, sokak modasını "In The Street" koleksiyonunda yansıttı - Son Dakika

Altınyıldız Classics'in yeni sezonun popüler trendlerini tasarımlarına yansıttığı "In The Street" koleksiyonu, rahat ve cesur parçalarıyla sokak modasında öne çıkıyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, yeni sezonun stil kodları sokak modasının iddialı trendleri ile buluştu. Sokak modasından yansıyan görünümler, kıyafet seçimleri konusunda rehberlik etmeye devam ediyor. Altınyıldız Classics'in kahverengi, lacivert, bej ve gri gibi modası hiç geçmeyen tonların yanı sıra turuncu, indigo ve haki tonlarının yer aldığı "In The Street" koleksiyonundaki casual tarzda ceketler ve ekose desenli oduncu gömlekler sokak stiliyle fark oluşturmak isteyenlerin tercihi olabiliyor. Özellikle ekru, bej ve açık gri tonlarının baştan aşağı hakim olduğu stiller, kışın iddialı görünümlerini sunuyor.

Trendler arasında yükselişe geçen flanel gömlek ve pantolonlar, desenli ve düz baskıları sayesinde yeni sezonda dikkatleri üzerine çekiyor. Kış kombinlerinin olmazsa olmazı kalın örgü trikolar ise canlı renk skalası ve renk blokları ile her stile kolayca uyum sağlıyor.