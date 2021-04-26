Altınyıldız Classics, 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu ile rahat, çarpıcı ve güçlü stil kodlarını ortaya koyuyor.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, şehir şıklığının olmazsa olmazı takım elbiseler, şehirli erkeğin hem ofis hem de ofis sonrası anahtar parçalarına odaklanıyor. Takım elbiseler, keten ve pamuk gibi doğal kumaşlarla, maviden laciverte, bejden kahveye, griden hakiye uzanan renk paletiyle şehre dönüyor.

Stil alternatiflerini trend detaylarla bir araya getiren koleksiyonda, kırışmayan gofre kumaşlar, rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka tişörtler yeni sezonun öne çıkan parçaları oluyor.

Kolay kırışmayan özel kumaşı sayesinde ütü problemini azaltan, su ve leke tutmayan dokusu ile nano takım elbise, rahatlığını müşterilerine sunuyor.

Altınyıldız Classics 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonu; rahat ve şık görünen, sportif detayların yer aldığı tasarımlar ile casual stilin formüllerini sunuyor. Gömleklerdeki tropikal, floral baskılar güzel havalara geçiş yaparken, rengarenk çizgili parçalar sezona hareket katıyor.

İsmini 4 tarafa esneme özelliğinden alan Altınyıldız Classics'in "360°" yeni sezon koleksiyonu, lacivertten maviye, griden bej tonlarına uzanan renk seçenekleriyle şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor. Konforu maksimuma çıkaran "360°" koleksiyonu, yeni sezonda daha da genişliyor. Her sezon devam eden gömlek, pantolon ve ceketlerin yanı sıra koleksiyona yeni katılan "360°" tişört ve şortlar, gün boyu hareket özgürlüğü isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Altınyıldız Classics "Dynamic" koleksiyonuna ait eşofman, sweatshirt ve tişörtler sadece evde değil, açık havada yapılan arkadaş buluşmaları ve yürüyüşlere de eşlik ediyor.

Baştan aşağı siyah tonlar; tişört modellerinden her tarz pantolon ve cekete kadar uzanan Altınyıldız Classics 2021 ilkbahar/yaz koleksiyonunda stil sahibi erkeklere cool bir tarz sunuyor.