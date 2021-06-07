Altınyıldız Classics'ten Babalar Günü hediyesi için seçenekler

Altınyıldız Classics, 2021 Yaz Koleksiyonu ile Babalar Günü hediyesi almak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics 2021 Yaz Koleksiyonu'nda yer alan rahat kumaşlardan pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka tişörtler; maviden laciverte, bejden kahveye, griden hakiye uzanan renk paletiyle Babalar Günü için en uygun hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Babalar Günü için rengarenk polo yaka tişörtler ve gömlekler hediye listelerinin başında bulunurken, bu parçalar, zamansız tasarımlarıyla her sezon güncelliğini koruyor.

Altınyıldız Classics'in en son teknoloji ile geliştirdiği inovatif ürünler, sık sık seyahet eden babaların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kolay kırışmayan ve ütü gerektirmeyen özel kumaşı sayesinde Non-Iron gömlekler ve travel serisinin yeni üyesi gofre takım elbiseler, kırışmayan ve konforu maksimuma çıkaran tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

İsmini 4 tarafa esneme özelliğinden alan ve Altınyıldız Classics ile özdeşleşen 360 koleksiyonundaki ceket, gömlek ve pantolonların yanı sıra koleksiyona yeni katılan 360 derece tişört ve şortlar, rahat giyinmeyi seven babalar için tercih edilebilecek.

Altınyıldız Classics Dynamic Koleksiyonu'na ait eşofman, sweatshirt ve tişörtler; babaların ev tarzının kurtarıcı parçaları olurken, sadece evde değil, açık havada yapacağı arkadaş buluşmaları ve yürüyüşlerine de eşlik edecek.