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Altınyıldız Classics'ten değişim ve iade süresine koronavirüs ayarı
12 dakika önce
Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde, kovid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran ve dijital satış kanallarından müşterilerine hizmet veren Altınyıldız Classics, online satış süreçlerinde de değişiklik...
Yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde, kovid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle tedbirlerini en üst seviyeye çıkaran ve dijital satış kanallarından müşterilerine hizmet veren Altınyıldız Classics, online satış süreçlerinde de değişiklik yaparak ürün değişim ve iade sürelerini uzattığını duyurdu.
Altınyıldız Classics, internet sitesi altinyildizclassics.com adresinden ve Altınyıldız Classics mobil uygulamasından alınan ürünün teslim alındığı tarihten itibaren değişim ve iade süresini 100 güne çıkardığını açıkladı. Ayrıca şirket, kargoların ücretsiz gönderilmesinin yanı sıra siparişin daha hızlı ulaşması için hızlı gönderi hizmeti de sunmaya başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:46 Kaynak: İHA
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