Altınyıldız Classics'ten en uzun geceye özel indirim - Son Dakika
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Altınyıldız Classics'ten en uzun geceye özel indirim

6 saat önce

Altınyıldız Classics, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'a özel en uzun hafta sonu alışverişi fırsatı sunuyor.

Altınyıldız Classics'ten en uzun geceye özel indirim, System.String[]

Altınyıldız Classics, yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık'a özel en uzun hafta sonu alışverişi fırsatı sunuyor.

Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, 20-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek kampanya ile ceketten kabana, trikodan gömleğe birçok yıldız üründe yıldız fiyatlar uygulanacak.

Kampanya kapsamında Altınyıldız Classics yıldızlı ürünlerde kabanlar 399 TL'den, ceketler 299 TL'den, trikolar 79 TL'den, gömlekler ise 69 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

2020 Altınyıldız Classics kış koleksiyonu, stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkarıyor ve konforu maksimum seviyeye taşıyor.

Trendleri kendi çizgisinde başarıyla yorumlayan Altınyıldız Classics, farklı ürün yelpazesiyle haftanın her gününe ve günün her anına stil sahibi çözümler sunuyor.

Altınyıldız, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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