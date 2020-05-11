Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezleri olan takım elbise, smokin ve ceketleri erkeklerin rahatlıkla seçebilmesi için "Görüntülü online satış hizmeti"ni başlattı.



Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı bu dönemde, dijital dünya yeni bir ivme kazandı.



Kuşkusuz hayatımızın dijitalleşmesi koronavirüsle başlamadı ama hayatımıza da yenilikler kattı. Milyonlarca insan "Home office" (evde çalışma) ile tanıştı, kapalı olan alışveriş mağazaları bir tıkla ayağımıza geldi. Bu süreçte düğünlerini erteleyen çiftler ise düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürmeye devam ediyorlar.



"Görüntülü online satış hizmeti"nden faydalanmak isteyen müşteriler, Altınyıldız Classics, internet sitesi üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabiliyorlar. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyorlar.



Altınyıldız Classics, "Görüntülü online satış hizmeti" ile dijitalleşen müşteri deneyimini keyfe dönüştürürken erkeklere mutlu olacakları bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.