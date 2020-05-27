Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezleri olan takım elbise, smokin ve ceketleri erkekler rahatlıkla seçebilsinler diye "görüntülü online satış hizmeti"ni başlattı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği, online alışverişin önem kazandığı pandemi döneminde, dijital dünya yeni bir ivme kazandı. Kuşkusuz dijitalleşme koronavirüsle başlamadı ancak hayata da yenilikler kattı.

Milyonlarca insan "evde çalışma" ile tanışırken kapalı olan alışveriş mağazaları "bir tık" kadar yakınlaştı. Bu süreçte, düğünlerini erteleyen çiftler ise düğün alışverişlerini online platformlardan sürdürmeye devam ediyor.

Altınyıldız Classics, özel gecelerin ve düğünlerin vazgeçilmezleri olan takım elbise, smokin ve ceketleri erkekler rahatlıkla seçebilsinler diye "görüntülü online satış hizmeti"ni başlattı.

Uygulmadan faydalanmak isteyen müşteriler, Altınyıldız Classics, internet sitesi www.altinyildizclassics.com üzerinden tarih ve saat seçerek randevularını oluşturabiliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü canlı servis süreci başlıyor, satın almayı düşündükleri ürünler ile ilgili görüşüp karar verdikleri takım elbise, smokin ya da ceketi seçip isterlerse farklı kombinler yaparak online olarak satın alabiliyor.

Altınyıldız Classics, "görüntülü online satış hizmeti" ile dijitalleşen müşteri deneyimini keyfe dönüştürürken erkeklere mutlu olacakları bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.