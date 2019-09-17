Altınyıldız Classics'ten sonbahar için ince montlar
2 saat önce
Altınyıldız Classics, sonbahar için ince montlarını Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden müşterilerinin beğenisine sundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Altınyıldız Classics, sonbahar için ince montlarını Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden müşterilerinin beğenisine sundu.
Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'in sonbahar için tasarladığı ince montları, su geçirmeme özelliğine sahip bulunuyor. Her tarza hitap eden ince montlar, hafifliğiyle rahatlığı sağlarken tasarımlarıyla da ön plana çıkıyor.
İnce mont modellerine Altınyıldız Classics mağazalarından ve altinyildizclassics.com adresinden ulaşabiliyor.
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