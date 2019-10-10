Altınyıldız classics'ten 'takım elbise günü' için kampanya

Altınyıldız Classics '13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel indirim kampanyası gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics '13 Ekim Takım Elbise Günü' ne özel kampanya yaptığını duyurdu.

Markadan yapılan açıklamada, "Gerek iş hayatında, gerekse özel günlerde takım elbiseden vazgeçmeyenler için her sene 13 Ekim'i 'Takım Elbise Günü' olarak kutlayan Altınyıldız Classics, yeni sezona yakışan renk alternatifleri ve birbirinden şık modelleri ile her koşulda yıldız gibi giyinen erkeklerin tercihi oluyor. Tarz sahibi erkekler indirim kapsamında 11-13 Ekim tarihleri arasında birinci takım elbiseye 499 liraya, ikinci takım elbiseye ise 299 liraya sahip oluyorlar" denildi.