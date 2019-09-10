Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'ten tatil sonu kampanyası
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Altınyıldız Classics'ten tatil sonu kampanyası

15 dakika önce

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, yaz tatili sonrası şık görünmek isteyen için düzenlediği kampanyasını duyurdu.

Altınyıldız Classics'ten tatil sonu kampanyası, System.String[]

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, yaz tatili sonrası şık görünmek isteyen için düzenlediği kampanyasını duyurdu.


Yaz mevsiminin bitmesi okulların açılması ile tatil sezonu özellikle iş dünyasında çalışanlar için sona erdi. Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, takım elbiselere özel düzenlediği kampanyasını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede 30 Eylül'e kadar geçerli kampanya kapsamında birinci takım alana ikincisi indirimli satılacak.


Ayrıca markanın hem klasik hem de spor tarz sevenler için tasarladığı Sonbahar kreasyonunda slim fit ceket ve gömlekler dikkat çekti. Blazer ceket ve tshirt uyumuna 360 pantolonlar eşlik edecek. - İSTANBUL

Altınyıldız, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:09 Kaynak: İHA
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