Erkek giyim markasından 'ton sür ton' trendi - Son Dakika

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, 'ton sür ton' kombinlere uygun parçalar sunduğunu açıkladı.

Uzun zamandır kendini gösteren benzer tonların birlikte kullanıldığı 'ton sür ton' akımı, bu sezon yeniden yükselişe geçerek erkeklerin tercihi olmaya devam ediyor. Altınyıldız Classics, kış sezonunda da birbirinden farklı renkler ve tarzlarda, tüm ürün gruplarını kapsayan seçenekler sunduğunu açıkladı.

"ŞIK VE SADE BİR GÖRÜNÜM"

Marka tarafından yapılan açıklamada, "Koleksiyonda, günün her anından ilham aldığımız pek çok ürün grubunda konforlu bir stil sunuyoruz. Kış aylarıyla birlikte ton sür ton kombinler için ekru, gri antrasit tonlar öne çıkıyor. Baştan aşağı bu açık tonlara bürünmek ise kış sezonunun en cesur trendlerinden biri oluyor. Erkeklerin renk tonu benzer parçalarla oluşturacağı kombinler, şık ve sade bir görünüm sunuyor. Koleksiyondaki trikolar, kalın örgü kazaklar, montlar, kabanlar ve pantolonlar şık görünümü tamamlayarak yaratıcı ton sür ton kombinlerin başrol oyuncuları oluyor" denildi.