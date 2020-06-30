Altınyıldız Classics'ten Türkmenistan açılımı

Erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımlarını sürdürüyor. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk mağazasını Berkarar AVM'de açan Altınyıldız Classics, yeni konseptiyle hizmet vermeye başladı.



Altınyıldız Classics, yurt dışı atılımları kapsamında Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk yurt dışındaki 21'inci mağazasını açtı. Mağaza Berkarar AVM'de açan yeni konseptiyle hizmet verecek.



Altınyıldız Classics Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, "Türkmenistan'daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat'taki ülkenin en önemli AVM'lerinden biri olan Berkarar AVM'de açtık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkmenistan'da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca, yıl sonuna kadar yurt dışında 30-35 civarında mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye'den bir dünya markası oluşturmak vizyonumuz doğrultusunda öncelikle Kuzey Afrika ve Avrupa'ya odaklandık, özellikle zincir mağazalar üzerinden Avrupa'da hızlı ve güçlü bir büyüme planlıyoruz." dedi. - İSTANBUL