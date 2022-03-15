Altınyıldız Classics'ten üniversite öğrencilerine özel ek yüzde 15 indirim - Son Dakika

Altınyıldız Classics, yüzde 15 indirim avantajıyla üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, gençlerin daha iyi bir geleceğe kavuşması için burs, part-time çalışma, staj, istihdamda öncelik gibi olanakları ve proje yarışmalarıyla destek sağlayan Altınyıldız Classics, şimdi de üniversite öğrencilerinin giyim ihtiyacına, sunduğu ek yüzde 15 indirim fırsatıyla katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Marka, gerçekleştirdiği sistemsel geliştirme sayesinde sadece üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği şekilde edu.tr uzantılı mail adreslerine özel avantaj sunuyor.

Altınyıldız Classics mağazalarında yer alan görseldeki QR kodunu okutan üniversite öğrencileri edu.tr uzantılı mail adresi ile sayfaya kaydoluyor, e-mail adresine gelecek olan kodla Altınyıldız Classics mağazalarındaki 250 TL ve üzeri alışverişlerinde tüm indirimlere ek yüzde 15 indirim kazanıyor. Öğrenciler kampanyadan ayda bir kez yararlanabiliyor.