Son Dakika Haberleri: Altınyıldız Classics'ten ütü gerektirmeyen gömlek
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Altınyıldız Classics'ten ütü gerektirmeyen gömlek

1 saat önce

Altınyıldız Classics, yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen gömlekler ile moda ve teknolojiyi buluşturuyor.

Altınyıldız Classics'ten ütü gerektirmeyen gömlek, System.String[]
Altınyıldız Classics, yıkandıktan sonra ütü gerektirmeyen gömlekler ile moda ve teknolojiyi buluşturuyor.
Altınyıldız Classics açıklamasına göre, Altınyıldız Classics'in doğadan ilham alarak geliştirdiği teknolojilerden biri olan Non-Iron gömlekler, özel dokunmuş kumaşları ve özel dikim tekniği sayesinde yıkama sonrası askıda kurutulduğunda ütü gerektirmiyor.
Güne ütü derdi olmadan başlamayı sağlayan gömlekler, gün boyu tazelenmiş ve yeni giyilmiş görüntüsünü koruyor.
Renk alternatifleri ve birbirinden şık modelleriyle vücut ile uyum sağlayan gömlekler, Altınyıldız Classics mağazalarında ve "altinyildiz.com.tr'de" müşterileri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Ekonomi
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