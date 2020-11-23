Altınyıldız Classics'ten "Yıldız Cuma" indirimi

??????? Altınyıldız Classics, 27 Kasım Cuma günü "Yıldız Cuma" kampanyası ile yeni sezon alışverişi yapmak isteyenlere kaçırılmayacak indirim fırsatları sunacak.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, marka, 27 Kasım Cuma gününe özel yeni sezon ürünlerini çok özel fiyatlarla tarz sahibi erkeklerle buluşturuyor.

Altınyıldız Classics'in yeni sezon koleksiyonunda yer alan paltodan kabana, kazaktan sweatshirt modellerine, jean pantolondan takım elbiseye kadar çok sayıda ürün, yüzde 70'e varan indirime ek sepette yüzde 15 indirim fırsatı ile sunuluyor.

İndirimlerin yanı sıra kampanya süresince ücretsiz kargo ayrıcalığının da olduğu belirtilen açıklamada, 28 Kasım Cumartesi gününe kadar geçerli olacak "Yıldız Cuma" kampanyasının ayrıcalıklardan yararlanabilmek için altinyildizclassics.com adresinin ve mobil uygulamasının ziyaret edilebileceği ifade edildi.