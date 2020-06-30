Altınyıldız Classics Türkmenistan'da ilk mağazasını açtı

Altınyıldız Classics, Türkmenistan'ın Başkenti Aşkabat'ta ilk mağazasını açarak, yeni konseptiyle 120 metrekarelik alanda hizmet vermeye başladı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre şirket, yeni mağazasında günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarını Türkmenistan'daki yeni müşterileriyle buluşturacak.



Altınyıldız Classics, güçlü operasyon ağı ve erkek giyimindeki üstünlüğü ile Türkiye'de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında erkek modasının öncüsü olmaya devam edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Yurtdışı Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu, Türkmenistan Aşkabat mağazasının yurt dışındaki 21. mağaza olduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkmenistan'daki ilk mağazamızı başkent Aşkabat'taki ülkenin en önemli AVM'lerinden biri olan Berkarar AVM'de açtık. Önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkmenistan'da üç mağaza daha açmayı planlıyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar yurt dışında 30-35 civarında mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye'den bir dünya markası yaratmak vizyonumuz doğrultusunda öncelikle Kuzey Afrika ve Avrupa'ya odaklandık, özellikle zincir mağazalar üzerinden Avrupa'da hızlı ve güçlü bir büyüme planlıyoruz."