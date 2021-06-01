Altınyıldız Classics, Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketiciye sundu

Altınyıldız Classics, her sezon yeni desenler ve kesimlerle yenilediği Urban koleksiyonunda gofre takım elbiseleri tüketicinin beğenisine sundu.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, özel kumaşı ile erkeklere konfor alanı sunan şirketin Altınyıldız Classics Travel serisine ait gofre takım elbiseler, kırışmama özelliğinin yanı sıra modern ve sportif görünümleriyle şehir stiline yeni bir yorum getiriyor.

Beli bağlamalı gofre takım elbiseler, rahat görünümlerini sneaker ve basic tişörtlerle tamamlayarak ofis stilinin sezondaki yeni kodlarını belirliyor.

Altınyıldız Classics, hem ofis hem de ofis sonrası anahtar parçalara odaklandığı yeni koleksiyonda "her yerde başarılı" erkeklerin stilinde aradığı konforu sunuyor.

İddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinden takım elbiseler, gofre kumaşların yanı sıra keten ve pamuk gibi doğal kumaşlarla da sezonun en fonksiyonel parçalarından biri haline geliyor.

Urban koleksiyonunun diğer tamamlayıcı parçaları, rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka tişörtler de yeni sezonda Altınyıldız Classics mağazaları ve e-ticaret sitesinde yerini alıyor.