Altınyıldız Classics yeni sezon koleksiyonunu Burak Özçivit'le tanıttı

Altınyıldız Classics 2020 Sonbahar/Kış sezonunu Burak Özçivit'in stilinden ilham alarak tasarladı.



Altınyıldız Classics açıklamasına göre, her biri kendi içerisinde rahatlıkla kombinlenebilen çok yönlü tasarımlar sayesinde her parça hem şık hem de casual tarzda yorumlanabiliyor.

Koleksiyonun öne çıkan parçalarından çizgili lacivert ceket, gömlek ve kravatla ofise, tişört ve şişme yelekle hafta sonuna devam edebilme özelliği ile bu çok yönlü stilin en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.



Gri ve haki, kahve tonlarının ön planda olduğu koleksiyonda saks ve kiremit tonları kış stiline renk katarken çizgi desenleri de sezona hareket katıyor.



Sonbahar ve kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte devreye giren trikolar ve kalın örgü kazaklar sıcak dokulara gönderme yaparken kışın olmazsa olmazı paltolar doku ve kesimleriyle fark oluşturuyor. Klasik palto modellerine yapılan küçük modern dokunuşlar da tek parça ile iddialı bir stil oluşturabiliyor. .



Takım elbiselerde ise kruvaze gibi modern kesimlerin yanı sıra farklı renk ve dokularda tasarlanan, yelek, ceket ve pantolondan oluşan kombinli takım elbiseler sezondaki katmanlı giyim trendine öncülük ediyor.



Erkeklerin her gününe eşlik eden koleksiyon, smart ve casual tarzdaki parçaların yanı sıra özel geceler için de smokin tasarımlarına yer veriyor.