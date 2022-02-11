"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı 20'nci "Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde 26 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics sponsorluğunda, Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen "Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nin bu yıl 20'ncisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve her yıl medya, sanat ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı 20'inci Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın kadın şarkıcısı, sinema oyuncusu, müzik grubu ile birlikte, iş adamı, iş kadını, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 26 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ümit Erdim'in üstlendiği, "Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde, 20. Yıl Özel Ödülü Kenan İmirzalıoğlu'na verildi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinin arasına girmesine şahit olduğunu belirterek, "Bu yüzden de bir Yıldız Teknik Üniversiteli olarak ilk yıldan bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür etmeyi borç bilirim. Ödülümü, dönem hocalarıma, sınıf arkadaşlarıma ve tüm Yıldızlı'lara ithaf etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"2021 Yılının En Beğenilen Haber Spikeri" seçilen Nazlı Çelik, "Böyle köklü bir üniversitenin aydınlık gençleri tarafından ödüle layık görülmek çok güzel. Sanırım bugün bu sıralarda oturan herkes önümüzdeki birkaç yıl içinde hayatın farklı alanlarında özellikle yeni gelişen iş kollarında tıpkı bu üniversitenin ismi gibi umarım parlar. Birilerinin hayatlarına değer ve dokunur ve daha da önemlisi bu ülkeye çok güzel katkısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

"2021 Yılının En Beğenilen Kadın Şarkıcısı" Derya Uluğ, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Türkiye'nin en köklü ve çok kıymetli üniversitelerinin başında geldiğini belirterek, "Sizlerden bu ödülü almanın benim için ayrı bir anlamı var. Ülkesine faydalı, Atatürk'ün izinde yürüyen aydınlık gençler olarak yıldızınız her daim parlasın." ifadelerini kullandı.

"2021 Yılının Global Başarı Ödülü"nün sahibi olan Dilan Çiçek Deniz ise şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyım. Mesleğimi yapmamı sağlayan bir özelliğim de galiba çok heyecanlanmak. Benim için bu ödüllerin anlamı daha fazla çünkü sizlerden alıyorum ve bana çok gerçek geliyor o yüzden çok teşekkür ederim. Bu arada bir karakter için saçımı boyadım ama 2 ay sonra eski halime dönüyorum."

"2021 Yılının En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu" Alican Yücesoy da gençlerden ödül almanın çok güzel olduğunu, insanın çağı yakaladığını düşündüğünü bildirdi.

"2021 Yılının En Beğenilen TV Kanalı TV8" adına ödülü alan Acun Ilıcalı, şunları kaydetti:

"Öncelikle benim için çok anlamlı çok güzel bir ödül. Genç kardeşlerimizden aldığım ödülleri çok önemsiyorum. Onların takdir etmesi benim için çok önemli. Sizler benim enerji kaynağımsınız. Gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu düşünüyorum. Gözlerinize her baktığımda ümitle geleceği görüp mutlu oluyorum. Sohbet ettiğim zaman sizin beyinlerinize hayran oluyorum. İyi niyetten ve faydalı olmaktan başka hayatta hiçbir amacım olmadı.

Mümkün olduğu kadar herkese yardım edeyim dedim. Allah da nasip etti, bugünleri gördüm çok çok mutluyum. Hayatımın ilk dönemi çok kötü geçti ama ikinci bölümünde de o kadar çok başarıya ulaştım ki bazen hepsi gerçek mi diye düşünmüyor değilim. Şimdi yeni bir maceraya giriyorum. Biliyorsunuz İngiltere'de futbol kulübü aldım. İnşallah seneye en beğenilen kulüp ödülünü sizlerle alırsam çok mutlu olacağım."

Gecenin sponsoru Altınyıldız Classics adına plaket alan Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Görsel Tasarım Direktörü Uğur Gülce ise "Öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'ne bu güzel geceyi bize armağan ettiği için çok teşekkür ediyorum. Altınyıldız Classics markası olarak aydın gençlerimize verdiğimiz destekten gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni"nde diğer ödül alanlar ise şöyle:

"2021 Yılının En Beğenilen Dergisi: Popüler Science, 2021 Yılının En Beğenilen Dijital İçerik Üreticisi: Ali Biçim& Mesut Can Tomay, 2021 Yılının En Beğenilen Show Programı: Çok Güzel Hareketler 2, 2021 Yılının En Beğenilen Kadın İş İnsanı: Demet İkiler, 2021 Yılının En Beğenilen Erkek İş İnsanı: Sadettin Saran, 2021 Yılının En Beğenilen Spor Programı: Son Raund, 2021 Yılının En Beğenilen Şirketi: Getir, 2021 Yılının En Beğenilen Radyo Programı: Doğan Canlı Yayında!,

2021 Yılının En Beğenilen Müzik Grubu: Madrigal, 2021 Yılının En Beğenilen Kültür-Sanat Programı: İstanbul Hesabı, 2021 Yılının En Beğenilen Sivil Toplum Örgütü: Ahbap, 2021 Yılının En Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi: N Kolay İstanbul Maratonu, 2021 Yılının En Beğenilen Şarkısı: Zemin, 2021 Yılının En Beğenilen Reklam Filmi: Garanti BBVA (10 Kasım), 2021 Yılının En Beğenilen Gazetesi: Hürriyet, 2021 Yılının En Beğenilen Dizisi: Kulüp, 2021 Yılının En Beğenilen Filmi: Geçen Yaz, 2021 Yılının En Beğenilen DJ'i: Burak Yeter, 2021 Yılının En Beğenilen Dizi-Film Müziği: Saklı, 2021 Yılının En Beğenilen Sporcusu: Toprak Razgatlıoğlu."