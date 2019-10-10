Son Dakika Haberleri: Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim
Son Dakika Ekonomi Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim

Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim

40 dakika önce

Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.

Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim, System.String[]

Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.


Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; indirim kapsamında 11-13 Ekim tarihleri arasında bir takım elbise alana ikinci takım elbise indirimli satılacak.


Takım Elbise Günü'ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ulaşabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Altınyıldız, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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