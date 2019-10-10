Altınyıldız'dan Takım Elbise Günü'ne özel indirim
40 dakika önce
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu.
Altınyıldız Classics, 13 Ekim Takım Elbise Günü'ne özel kampanya gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; indirim kapsamında 11-13 Ekim tarihleri arasında bir takım elbise alana ikinci takım elbise indirimli satılacak.
Takım Elbise Günü'ne özel modellere, Altınyıldız Classics mağazalarından ulaşabileceği belirtildi. - İSTANBUL
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