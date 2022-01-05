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Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu - Son Dakika

Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu

05.01.2022 15:22
Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Türkiye'nin küresel başarılarıyla da adından söz ettiren espor kulübü Futbolist ile iş birliğine imza atarak kulübün giyim sponsoru olduğunu duyurdu.

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics, Türkiye'nin küresel başarılarıyla da adından söz ettiren e spor kulübü Futbolist ile iş birliğine imza atarak kulübün giyim sponsoru olduğunu duyurdu.

Spora çeşitli alanlarda desteğini sürdürdüğünü açıklayan marka, Türkiye'nin en önemli espor kulüplerinden Futbolist ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında farklı branşlarda mücadele eden tüm Futbolist sporcuları ve yönetim ekibi, markanın tasarımlarını giyecek.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Türkiye'de esporun gelişmesi adına desteklerini sürdüreceklerini belirten Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim ve Görsel Tasarım Direktörü Uğur Gülce "Espor, her geçen gün büyüyen ve gelişim gösteren bir alan olarak geleneksel spor dallarıyla yarışacak bir konuma geldi. Özellikle pandemi döneminde fiziksel aktivitelerin de iptal edilmesiyle Espor izlenme sayılarında 220 milyona kadar artışlar gözlendi. Sporun çok çeşitli dallarına destek olan bir marka olarak Espor'daki enerjiyi çok çabuk yakaladık. Türkiye'de ve dünyada çok önemli başarılara imza atan Futbolist ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği için çok heyecanlıyız. Gençlerin ve yeni neslin enerjisini her alanda yansıtmaya çalışma arzumuz doğrultusunda, Futbolist çatısı altındaki tüm espor oyuncularını desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türkiye'nin en rekabetçi oyuncularını ve oyun dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Espor kulübü Futbolist, en çok sevilen ve takip edilen oyunlar arasında yer alan VALORANT, PUBG, PUBG Mobile, HeartStone, Wild Rift ve FIFA'da büyük başarılara sahip takımları ile her sezon kıyasıya bir mücadele veriyor.


Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu
Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu
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Altınyıldız, Futbolist, Türkiye, Espor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Altınyıldız e-spor kulübünün giyim sponsoru oldu - Son Dakika


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