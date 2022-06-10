Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

10.06.2022 09:40
Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi Bahçelievler Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisinde, "Safinaz Hasta" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

İSTANBUL - Bahçelievler Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisinde, "Safinaz Hasta" isimli tiyatro oyununu sergiledi.

Bahçelievler Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri, yıl sonu gösterisi düzenledi. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteriye öğrencilerin aileleri katılım sağladı. 1 aylık süreyle hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, "Safinaz Hasta" isimli tiyatro oyununu sergiledi. Öğrencilerin Safinaz isimli karakterin organlarını canlandırdığı tiyatro gösterimi, ailelerden büyük beğeni topladı. Komedi türü olan bu gösteri de öğrenciler, hem bilgilendi hem de izleyicilere keyifli vakit geçirdi.

"Oyunu kendim yazdım"

Oyunu kendisinin yazdığını belirten okul öğretmeni Fatma Çabuk, "Oyunumuz çoğunlukla komedi. İşin içinde öğretmenlik olunca biraz kazanımlara yoğunlaştık. Organların görevlerinden haberleri olsun birbirlerinden ilişkileri olsun diye içine de çokça komedi kattık. Keyifli olduğunu düşünüyorum. 1 ay çok kısa bir süre bunun için ama çocuklarım yetenekliler. Onlara güveniyorum. Bunun çıkışı ben ilk öğretmenliğe başladığım zaman çocuklara sene sonu gösterisi yapmak istedim. Çok aradım bütün oyunlarda köylü kadın cahil şehirli kadın çok akıllı terbiyeli falan bu tür şeyler beni rahatsız etti. Çocuklar için hem böyle bilgi içeren hem eğlenceli keyifli bir şey olsun istedim. Oyunu kendim yazdım" diye konuştu.

"Oyun organları anlatıyor"

Karaciğer rolünde oynayan 3. sınıf öğrencisi Nefse Hüma Koyuncu, "Gösterimizin adı 'Safinaz Hasta'. Oyun organları anlatıyor. Bütün arkadaşlarım ve öğretmenlerimle inşallah gösterimizi yapacağız. Ben bu gösteride karaciğeri oynuyorum. Karaciğer rolünde organlar olarak sahnede dansımla sunacağım" ifadelerini kullandı.

"Heyecanlı ve mutluyum"

Heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Zeynep Ela Karakıllıkçı, "Ben mide rolünü oynuyorum. Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde tiyatromuzu yapacağız. Heyecanlı ve mutluyum. Oyunumuzun adı 'Safinaz Hasta' Safinaz diye bir arkadaşımız hasta. Bu komedi oyunu bunun bir fıkrası var. Biz de bunun oyununu yapacağız" dedi.

Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi
Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi
Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi
Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi

YORUMLAR
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Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi Miniklerden 'sıfır atık' temalı kareografi gösterisi
Kaynak: İHA

Bahçelievler, Altınyıldız, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Altınyıldız İlköğretim Okulu öğrencileri yıl sonu gösterisi düzenledi - Son Dakika

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